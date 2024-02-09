أمريكا تقصف أهدافاً في اليمن

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية، نفذت ضربتين، دفاعاً عن النفس، استهدفتا صاروخي «كروز» مضادين للسفن تابعين للحوثيين في اليمن.

كانا جاهزين للإطلاق على سفينتين في منطقة البحر الأحمر. وأعلنت القيادة الأمريكية المركزية «سنتكوم»، في بيان: «في السابع من فبراير، نفذت قوات القيادة الأمريكية المركزية ضربات دفاعية ضد صاروخي «كروز» متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين ومعدين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر».

وأضافت: «شنّت قوات القيادة الأمريكية المركزية ضربة ثانية ضد صاروخ «كروز» هجومي أرضي متحرك تابع للحوثيين كان معداً للإطلاق». وأوضح البيان: «القيادة المركزية الأمريكية حددت أن هذه الصواريخ تقع في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

إلى ذلك، غادرت فرقاطة للبحرية الألمانية، أمس، في اتجاه البحر الأحمر، بهدف تأمين الملاحة البحرية مع استمرار هجمات الحوثيين، وللمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية التي لا تزال قيد الإعداد.

فيما صرح مفتش البحرية الألمانية، كريستيان كاك، لصحافيين في برلين، أنه «الالتزام الأكثر جدية لوحدة تابعة للبحرية الألمانية منذ عقود عدة». وأوضح كاك أن الفرقاطة «هيسن»، التي أبحرت من ميناء «فيلهلمسهافن» في ولاية ساكسونيا السفلى (شمالاً)، يتألف طاقمها من 240 شخصاً، ستكون في حال تأهب دائم.

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