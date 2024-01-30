الرئاسي اليمني يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

المصدر: عدن - محمد أحمد

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مع نفي الولايات المتحدة ادعاء الحوثيين مهاجمة إحدى القطع العسكرية في خليج عدن، أرسلت الدنمارك فرقاطة إلى البحر الأحمر؛ حيث ستشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة التجارية من هجمات الحوثيين باليمن، فيما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف جماعة أنصار الله الحوثية منظمة إرهابية عالمية.

وقد أعلن الحوثيون في اليمن مهاجمة القاعدة المتنقلة (يو إس إس ليوس بولر) التابعة للبحرية الأمريكية بالبحر الأحمر، أمس الاثنين، دون تقديم أدلة على ذلك، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي قال إنه لم ترد أنباء عن شن هجوم على السفينة بولر.

فرقاطة دنماركية

في الأثناء ترسل الدنمارك الفرقاطة إيفر هويتفيلد، التي يبلغ طولها 139 متراً إلى المنطقة في إطار عملية (بروسبيريتي جارديان) أو «حارس الازدهار»، التي بدأت الشهر الماضي بهدف حماية السفن التجارية. وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن للصحفيين على متن الفرقاطة قبل مغادرتها قاعدة كورسور البحرية «إذا كنتم تعتقدون أن الرد على الحوثيين هو ببساطة السماح لهم بترهيب التجارة العالمية الحرة، فأنتم على مسار خطأ». وأضاف «لهذا السبب أيضاً فنحن، جنباً إلى جنب مع الأمريكيين والبريطانيين، نظهر الآن تحملنا المسؤولية ونرسل إشارة، مفادها أننا لن نتسامح مع ما يحدث».

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعليمي «التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وتم بحث مستجدات الوضع المحلي، وفرص استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن، وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الأمن والسلم الدوليين، والأوضاع المعيشية للشعب اليمني». وأضاف البيان أن العليمي حض على «أهمية التحاق الأصدقاء الأوروبيين بالإجراءات العقابية ضد الميليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة إرهابية دولية».

تصعيد حوثي

إلى ذلك أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحوثيين صعدوا عسكرياً في ثلاث من محافظات البلاد رغم التزام القوات الحكومية باتفاق الهدنة، الذي رعته الأمم المتحدة. ووفق مصادر عسكرية فإن الحوثيين هاجموا مواقع القوات الحكومية في أطراف مديرية بيحان في محافظة شبوة، كما هاجموا مواقع للقوات في محافظة الجوف، وأخرى في مديرية البقع في محافظة صعدة، إلى جانب إرسال تعزيزات كبيرة إلى محافظة مأرب وغرب تعز. وأكدت المصادر أن وحدات من ألوية العمالقة تصدت لمحاولة الحوثيين السيطرة على أحد المرتفعات الجبلية في أطراف محافظة شبوة، وكبدت المهاجمين خسائر في الأفراد والعتاد، كما تصدت القوات المرابطة في محور البقع بمحافظة صعدة لهجوم الحوثيين وأفسدته، بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة.

وحسب ما ذكرته المصادرفإن الحوثيين هاجموا مواقع القوات الحكومية في جبهة الأجارش في محافظة الجوف، لكن القوات الحكومية تمكنت من التحول من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، واستطاعت استعادة موقع عسكري كان قد سقط بيد الحوثيين. وتزامنت هذه الخروقات للهدنة مع إرسال الحوثيين تعزيزات كبيرة، تتضمن مقاتلين وأسلحة وعتاداً إلى محافظات مأرب والجوف وغرب تعز.

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