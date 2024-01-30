قطر تعلن عن مقترح للإفراج عن الرهائن.. وحماس: نريد وقفاً دائماً لإطلاق النار

المصدر: أ ف ب

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قال مسؤول رفيع في حماس الإثنين إن الحركة تريد "وقف إطلاق نار شامل وكامل" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو في تصريح لوكالة فرانس برس "نتحدث أولًا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة مؤقتة"، مشددا على أنه حين يتوّقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل".

وأعلن رئيس الوزراء القطري الاثنين عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين أنه سيتم قريبا عرض مقترح على حركة حماس يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة حيث يتوصل القتال والقصف العنيفان.

وبرز فصل جديد من التصعيد في المنطقة مع مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة لهم في منطقة حدودية أردنية الأحد.

وعقد في باريس الأحد اجتماع ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومسؤولي الاستخبارات المصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري.

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن الاثنين خلال لقاء استضافه مركز "أتلانتيك كاونسل" للبحوث أنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال إنه تم إحراز "تقدم جيد" خلال المحادثات هذا الأسبوع في باريس.

وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن إطار لهدنة مرحلية يطلق بموجبها سراح الرهائن النساء والأطفال أولا، مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أن الأطراف "تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء".

وأشار إلى أن حماس قدّمت "مطلبا واضحا" بـ"وقف دائم لإطلاق النار قبل المفاوضات" وأن المقترح الحالي "قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف محادثات باريس بـ"البناءة".

وأشار مكتب بنيامين نتانياهو في بيان إلى أنه "لا يزال ثمة خلافات" بين الأطراف، مضيفاً أن المباحثات ستتواصل خلال الأيام القادمة.

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