قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت البحرية السريلانكية، اليوم، أن أشخاصاً يُشتبه في أنهم قراصنة صوماليون استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقماً مكوّناً من ستة أفراد، في أحدث هجوم على السفن في المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية، غايان ويكراماسوريا: «تفيد معلوماتنا بأنه تم اختطافهم من قبل قراصنة صوماليين»، مضيفاً أنه تم احتجاز السفينة «لورينزو بوتا-4» على بعد نحو 840 ميلاً بحرياً جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ويكراماسوريا إن «سريلانكا نبّهت القوات البحرية المشتركة»، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة القرصنة.

وأضاف أن البحرية التابعة للهند المجاورة أرسلت سفينة حربية للتحقيق، بينما تعدّ البحرية السريلانكية سفينة للسفر إلى المنطقة.

وبلغت الهجمات التي يشنّها القراصنة الصوماليون ذروتها عام 2011، حينما شنّ القراصنة المسلّحون هجمات على مسافة تصل إلى 3655 كيلومتراً من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، اختطف القراصنة الصوماليون سفينة الشحن «إم في روين». واستولوا على السفينة المملوكة لبلغاريا، التي ترفع علم مالطا، على بعد 380 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية في 16 ديسمبر.

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