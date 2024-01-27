إثيوبيا: ملتزمون بوحدة وسلام الصومال

المصدر: أديس أبابا - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده لا تسعى «أبداً» لخوض حرب مع الصومال، من أجل الوصول إلى البحر والموانئ.

جاء ذلك، أمس، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وقال أحمد، إنه «لا يمكن الشك فيما إذا كانت حكومته تؤمن بوحدة الصومال أم لا»، وأضاف: «أظهرنا التزام إثيوبيا بوحدة وسلام الصومال، بدماء وعرق أبنائنا وبناتنا».

ونوّه رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه، خلال العقود الماضية، فقدت إثيوبيا آلاف الجنود في البحث عن السلام في الصومال، مشيراً إلى أنه لا توجد دول أخرى قدمت مثل هذه التضحيات.

وفي قرار أصدرته اللجنة المركزية للحزب الحاكم، بثته وسائل إعلام إثيوبية، أن لجنة «حزب الازدهار»، وافقت على تغيير الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال، الذي أثار الكثير من الجدل، إلى اتفاق قابل للتنفيذ، قائم على أساس مبادئ التبادل مع الدول المجاورة.

ولم يوضح البيان الصادر عن اللجنة، ما إذا كانت إثيوبيا تتفاوض مع الحكومة الفيدرالية الصومالية أم لا، لكن مصادر قالت، إن الاتفاق كان بمثابة شهادة على موقف إثيوبيا في تنمية الاقتصاد الإقليمي، والعلاقات التكاملية والثقافية.

من ناحية أخرى، لم يتطرق أحمد إلى الاتفاقية التي أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال، مطلع يناير الجاري، التي تمنح أديس أبابا 20 كيلومتراً من البحر في أرض الصومال، تحصل في المقابل الأخيرة على الاعتراف بها من قبل إثيوبيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز