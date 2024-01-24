الإمارات تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين

المصدر: البيان

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شددت دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، على ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي دعا إليه المجتمع الدولي مراراً وتكراراً.

كما طالبت دولة الإمارات في بيانها الذي ألقته المندوبة الدائمة للدولة في مجلس الأمن السفيرة لانا نسيبة، بضرورة التوصل إلى هدن إنسانية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت حتمية التوصل إلى حل لإنها الصراع يقوم على أساس الدولتين لمنع تكرار دائرة العنف.

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