قصف أمريكي يستهدف مقرات أمنية في محافظتي بابل والأنبار بالعراق

المصدر: د ب ا

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أفاد مصدر أمني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن قصفا أمريكيا استهدف مقرات أمنية بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل وسط العراق والقائم في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة السومرية عن المصدر قوله إن "ضربة جوية أمريكية وقعت في منطقة السعيدات بجرف النصر (الصخر) مستهدفة مدرسة عسكرية".

وأضاف أن "المدرسة كانت متروكة لحظة الاستهداف"، مشيراً إلى أن الضربة "لم تسفر عن ضحايا".

وأوضح المصدر ذاته أن "قصفاً استهدف مقرات أمنية في قضاء القائم غربي العراق"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.

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