«الأغذية العالمي»: غزة تحت خطر المجاعة

المصدر: جنيف - رويترز

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حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن خطر حدوث مجاعة في مناطق بقطاع غزة لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن كميات قليلة جداً من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب القطاع إلى شماله منذ بداية الصراع.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط «من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمال غزة». وأضافت «كميات قلية جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة..

أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائماً إلى حد كبير». وأشارت إلى وجود «قيود منهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي»، من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتابعت قائلة «إنهم لا يحصلون عليها كثيراً، وليس هناك ثقة أو ضمانة بأن هذه القوافل ستعود مرة أخرى».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذا الشهر، إن السلطات الإسرائيلية تمنعه بشكل منهجي من الوصول إلى شمال غزة لتوصيل المساعدات، مضيفاً أن ذلك أعاق بشكل كبير العملية الإنسانية هناك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوكالات الإنسانية خططت للقيام بنحو 29 مهمة في أول أسبوعين من يناير، لتوصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق الواقعة إلى شمال وادي غزة بشمال القطاع.

وأوضح المكتب أنه لم ينفذ منها سوى 24 في المئة فقط إما بشكل كامل وإما بشكل جزئي بما يمثل زيادة كبيرة في حالات المنع مقارنة بالأشهر السابقة. وأضاف «هذا المنع يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية ويزيد بقدر كبير من تكلفة الاستجابة الشاملة».

وقال «تظل قدرة الوكالات الإنسانية على العمل بأمان وفعالية معرضة أيضاً للخطر الشديد بسبب القيود طويلة الأجل، التي تطبقها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة».

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