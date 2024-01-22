تركيا تستهدف مسلحين شمالي سوريا والعراق

المصدر: أنقرة - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تحييد 19 مسلحاً خلال يومين في الغارات المستمرة شمالي العراق. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان إنه «تم تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة عمليات مخلب القفل شمالي العراق».

وكان الجيش التركي أعلن، السبت أيضاً، «تحييد 9 مسلحين أكراد في منطقة جرة شمالي العراق».

وأطلقت تركيا عملية جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب شمالي سوريا والعراق، وذلك بعد مقتل أكثر من 12 جندياً تركياً إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية في 12 يناير الجاري. ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أقل من شهر شمالي العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ مطلع العام الماضي إلى ألفين و396 مسلحاً.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، كذلك تحييد 7 مسلحين شمالي سوريا. وذكرت في بيان أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 7 مسلحين من تنظيم PKK/YPG في مناطق «درع الفرات» و«نبع السلام» و«بافديك».

وترفض السلطات العراقية والسورية وجود القوات التركية على أراضيها، وتطالب أنقرة بسحب قواتها وإنهاء عملياتها التي تلحق أضراراً بالمدنيين والبنية التحتية في كلا البلدين.

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