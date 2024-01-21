صواريخ باليستية في أيدي ميليشيات مسلحة عراقية!

المصدر: إعداد - حسين جمو

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لعشرات الهجمات الصاروخية تبنتها ميليشيات مسلحة عراقية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار.

إلا أن القصف الأخير، أمس، كان لافتاً وفيه من المعطيات ما يشير إلى إمكانية تغير قواعد اللعبة في العراق. فللمرة الأولى، أكد بيان الجيش الأمريكي استخدام الميليشيات صواريخ باليستية لقصف القاعدة العسكرية.

وقال مسؤول أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وإن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.

وكان تقييم الجيش الأمريكي أقوى من الروايات المبدئية للحدث من مصادر أمنية في العراق التي ذكرت ومعها مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي فحسب. ورغم تأكيد الجيش الأمريكي اعتراضه لمعظم الصواريخ، إلا أن امتلاك ميليشيات عراقية صواريخ باليستية يعني أنها قد تتحول إلى مصدر توتر إقليمي في حال تدخلت في صراعات المنطقة أو أرادت إرسال رسائل - بالوكالة - إلى دول مجاورة، كما الحال مع جماعة الحوثي.

وحذرت جنين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم، من خطر انجرار العراق إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت بلاسخارت في بيان" يمر الشرق الأوسط بمرحلةٍ حرجة، حيث يهدد الصراعُ المحتدم في غزة والأعمالُ المسلحة في أماكن أُخرى باندلاع مواجهة كبيرة"، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

ومنذ أن بدأت الحرب غزة، تعرض الجيش الأمريكي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة في سوريا من ميليشيات مسلحة تتهمها واشنطن بموالاة إيران، وعادة ما يكون الهجوم بمزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش.

وقصفت إيران يوم الاثنين الماضي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بصواريخ باليستية فيما قالت إنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهي مزاعم نفاها مسؤولون عراقيون وأكراد عراقيون. وشككت مصادر غير رسمية في مصدر الهجوم، وتحدثت عن انطلاق صواريخ باليستية من منطقة تقع تحت سيطرة فصائل عراقية مسلحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز