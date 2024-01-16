حقيقة وقف الامتحانات في مصر بسبب تفشي الجديري

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أنهما نفتا تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، مشيرةً إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي في كل المدارس دون أي توقف، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وشددت على التعليمات الدائمة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل المحافظات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، لافتاً إلى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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