الجيش الإسرائيلي ينسحب مؤقتاً من طولكرم بعد اشتباكات ضارية

المصدر: رام الله - وكالات

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انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 7 ساعات، مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية بالمدينة والمخيم.

ودمرت جرافات عسكرية شوارع رئيسية، وأتلفت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء.

وأغلقت جرافات إسرائيل مداخل ضاحية اكتابا القريبة من مخيم نور شمس بالسواتر الترابية، ونشر الجيش قناصة في عدة أبنية، في حين حلقت طائرات مسيّرة في سماء المخيم على ارتفاع منخفض. وعمل الجيش الإسرائيلي على فصل عدد من أحياء المخيم، وشرع في تفتيش عشرات المنازل، وأخضع سكانها للاستجواب، وحول المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها تصدت للجيش وآلياته أثناء اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم. وأضافت أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة ضد القوات التي اقتحمت المخيم، مما أدى إلى تراجعها بعد تحقيق إصابات مباشرة فيها.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني بطولكرم ومخيم نور شمس خلال أقل من 72 ساعة، وكان الجيش قد دهم المدينة والمخيم يوم 9 يناير الجاري، وجرف البنية التحتية وقصف منازل للفلسطينيين.

في سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام الجيش بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر أمس.

وأصيب الشاب خلال المواجهات مع قوات الجيش بعد اقتحامها القرية، واعتقل الشابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما.

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