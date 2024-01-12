الصومال: نعمل على إنقاذ رهائن الطائرة الأممية

المصدر: مقديشو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، أمس، إن الأخيرة تعمل على إنقاذ ركاب طائرة «هليكوبتر»، تابعة للأمم المتحدة، احتجزتها حركة «الشباب» المتشددة، لكنّ ضباطاً من الجيش قالوا إنه سيكون من الصعب الوصول إلى المنطقة التي نقلوا إليها.

والطائرة التي تعاقدت معها الأمم المتحدة كانت تنفذ عملية إجلاء طبية عندما أجبرتها مشكلة فنية على الهبوط اضطرارياً قرب قرية هندهير وسط البلاد في منطقة يسيطر عليها المتشددون. وقال ضابطان لـ«رويترز»، إن صوماليين اثنين، وعدداً من الأجانب كانوا على متن الطائرة وإن المسلحين احتجزوا الكثير منهم رهائن ولم يتضح عدد من احتجزتهم الحركة تحديداً، وما إذا كان بعضهم قد تمكن من الفرار.

وقال وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، لـ«رويترز»، إن الحكومة تبذل جهوداً لإنقاذ طاقم الطائرة منذ أول من أمس وقت حدوث الواقعة ولا تزال تلك الجهود جارية، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وقال العقيد عبدالله عيسى، ومقره بلدة عدادو، التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من هندهير، إن القوات في المنطقة لا خطط لديها لشن مهمة إنقاذ.

وأضاف إنه لم تتوجه أي قوات لإنقاذ المحتجزين، منوّهاً بأنه لا يعتقد أنهم سيفرون بالنظر إلى أن المنطقة خاضعة لسيطرة حركة «الشباب» منذ ما يزيد على 10 سنوات، وقال إنه يعتقد أن السكان هناك موالون لهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز