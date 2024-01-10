تونس تلاحق المهاجرين غير الشرعيين بالسجن

المصدر: تونس ـ وكالات

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قررت النيابة العامة في تونس، أمس، سجن 18 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب حملة أمنية واسعة قامت بها الشرطة التونسية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في المدن الكبرى.

وطالب التونسيون بتحرك رسمي عاجل، لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد تورط مهاجرين في أحداث عنف.

وفي نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات التونسية 20 مهاجراً لشبهة محاولة القتل العمد، بعدما قاموا بإضرام النار في سيارة أمنية والاعتداء على أعوان شرطة.

ويُعد تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين في تونس خطوة متوقعة، في ظل الضغوط التي تواجهها من الدول الأوروبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى سواحلها. ولطالما انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين، واعتبر ذلك تهديداً ديموغرافياً لبلاده، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدفقات غير النظامية منهم.

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