بلينكن يجري محادثات «ليست سهلة» بشأن غزة

المصدر: عمان - ماجدة أبو طير

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حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، مشدداً على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع. فيما وصف بلينكن المحادثات بشأن الحرب في قطاع غزة، بأنها «ليست سهلة»، مؤكداً أن واشنطن تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وعبر عن أمله في إطلاق محادثات بشأن مستقبل غزة.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كافٍ ومستدام. وأعاد التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وشدد على رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، لافتاً إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وأكد العاهل الأردني على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة.

من جهته، قال بلينكن، خلال زيارته مركزاً لبرنامج الأغذية تخزن فيه مساعدات مخصصة لغزة «من الضروري أن نزيد إلى الحد الأقصى، المساعدة للناس المحتاجين ليس فقط للوصول إلى غزة، ولكن أيضاً أن يتم توزيعها إلى الناس في كل أنحاء غزة متى وصلت» القطاع. وأضاف بلينكن عبر منصة إكس: «هذه ليست بالضرورة محادثات سهلة. ولكن من الأهمية بمكان أن ننخرط الآن في هذه الدبلوماسية، من أجل مستقبل غزة نفسها، ومن أجل الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء»

تأتي زيارة بلينكن للأردن، بعد مروره بمحطتين في تركيا واليونان، إذ أكد أول من أمس، قبيل مغادرته مطار خانيا بجزيرة كريت اليونانية، أنه «يجب علينا ضمان عدم اتساع النزاع» في غزة، حيث دخلت الحرب شهرها الرابع، وأضاف أن «أحد أوجه الخوف الحقيقية، هي الحدود بين إسرائيل ولبنان، ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع».

وحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم بحث التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة.

وذكرت مصادر مصرية، أن مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبنّي الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع.

وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم لوزير الخارجية الأمريكي «رؤية متكاملة» لمستقبل غزة «تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين»، مشددة على رفض القاهرة «أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات».

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