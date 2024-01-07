النزوح يتراجع في اليمن بنسبة 25 %

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهرت بيانات رسمية يمنية أن النزوح تراجع، خلال عام 2023 بمقدار الربع عن العدد، الذي سجل في العام الذي سبقه، رغم الفيضانات التي شهدتها البلاد، واستمرار انتهاكات الحوثيين للهدنة، التي رعتها الأمم المتحدة، منذ عامين.

البيانات أظهرت أن 7.211 أسرة تتألف من 39.417 شخصاً، نزحت داخلياً خلال العام المنصرم، من 20 محافظة مختلفة، وتوزعت على 10 محافظات، وهي أرقام تقل عما تم تسجيله خلال العام، الذي سبقه بنسبة تزيد على 25 %.

ووفق هذه البيانات سجل العام 2022 نزوح 9.731 أسرة مكونة من 52.914 شخصاً، وكانت محافظة مأرب في رأس قائمة المحافظات العشر في استقبال الأسر النازحة، وجاءت محافظة الحديدة في المركز الثاني بعدد (927 أسرة)، وشبوة ثالثاً بعدد (750 أسرة)، بينما حلت أبين في المركز الرابع بعدد (684 أسرة)، وجاءت تعز في المركز الخامس بعدد (577 أسرة).

وحسب هذه البيانات فإن معدل النزوح الداخلي أكثر نشاطاً في الربع الأول من العام 2023، والذي شهد نزوح 3.133 أسرة (16.141 فرداً )، وإن هذا العدد تناقص في الربع الثاني، ليصل إلى 1.370 أسرة (7.378 فرداً)، ووصل خلال الربع الثالث إلى 1.201 أسرة (6.501 أفراد .

الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النازحين أكدت أن العام 2023 شهد عودة 839 أسرة إلى مناطقها الأصلية في 7 محافظات مختلفة.

من جهته أكد البنك الدولي أن اليمن من أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، وأن أكثر من نصف سكانه لا يحصلون على مياه صالحة للشرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز