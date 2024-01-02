وفاة سابع معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية منذ بدء الحرب

المصدر: ا ف ب

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أكدت مصادر فلسطينية واسرائيلية وفاة معتقل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما الاثنين في أحد السجون الإسرائيلية، ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الاسرائيلية منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الى سبعة.

قالت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء الاثنين "إن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن مجدو وهو معتقل منذ تاريخ 31 مايو 2022 ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا".

وأضافت الهيئة في بيان أن البحش سيصبح بذلك "الشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023".

وقال الناطق باسم مصلحة السجون الاسرائيلية في بيان "تم الابلاغ عن وفاة أسير أمني من سجن مجدو الاثنين".

واضاف الناطق أن البحش "كان يقضي عقوبة السجن بتهم إطلاق النار والاتصال بتنظيم معادٍ ومخالفات لحمل سلاح غير قانوني".

واشارت مصلحة السجون إلى أنه "ستتم مراجعة الظروف".

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إن سجن مجدو "شكّل أحد السّجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش".

وأكدت أنّ "الاحتلال ماض.. في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ أسرى ومعتقلين في سجونه، إلى جانب جرائم التّعذيب والتّنكيل الممنهجة، والتي تهدف إلى قتلهم بشكل مباشر".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 29 ديسمبر عن فتح تحقيق في وفاة عدد من الفلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن تحقيقا بشأن "وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، من دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

واندلعت الحرب الأكثر دموية على الإطلاق في غزة بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتشنّ اسرائيل حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف وبدأت عمليّات برّية منذ 27 أكتوبر، ما تسبّب بمقتل 21978 شخصا معظمهم مدنيون أيضا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ومنذ بدء الحرب، نفذ الجيش الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة شملت قادة ومسؤولين سابقين في حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وبحسب هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية أمس الاثنين فان عدد الذين اعتقلتهم اسرائيل منذ اندلاع الحرب تجاوز 4910 شخصا، وهو رقم يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية.

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