حرب غزة تدخل العام الجديد بلا «ضوء في نهاية النفق»

المصدر: غزة - وكالات

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عام قاتم بالنسبة إلى الفلسطينيين انتهى أمس، فيما يبدأ العام الجديد في ظل غياب أي ضوء في نهاية النفق، أو إمكانية وضع حدّ قريباً للحرب المستعرة في قطاع غزة، والتي تعتبر الأكثر عنفاً في الأراضي الفلسطينية منذ نكبة 1948.

لم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم تتوقف المعارك البريّة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين في غزة، حيث لقي 21822 شخصاً على الأقل حتفهم، معظمهم نساء وأطفال، أما الجرحى فناهز عددهم 56451، وثمة آلاف تحت الأنقاض، في وقت أصبحت معظم مستشفيات غزة إما خارج الخدمة أو متضررة ومكتظة.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين وسط القطاع. وأفادت بأن العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مع الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

أوامر إخلاء

وحدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون بناءً على أوامر من القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.

ولقي 48 فلسطينياً حتفهم على الأقل في قصف ليلي على مدينة غزة، ولا يزال عديدون تحت الأنقاض. وقال شهود إن ضربة أخرى قتلت 20 شخصاً كانت تؤويهم جامعة الأقصى غرب مدينة غزة. كما لقي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق يوسف سلامة حتفه أمس، مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال سكان ومسعفون، إن الطائرات الإسرائيلية كثفت هجماتها على وسط القطاع أمس، في وقت تحتدم فيه المعارك الدائرة حول أنقاض بلدات ومخيمات لاجئين في الحرب.

واستهدفت ضربات جوية منطقتي المغازي والبريج في وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في منزل واحد ودفع المزيد من السكان للفرار إلى رفح على الحدود مع مصر بعيداً عن خطوط جبهة تشتبك فيها دبابات إسرائيلية مع مقاتلين فلسطينيين.

وأظهر تسجيل فيديو نشره الهلال الأحمر، أمس، الفوضى التي عمت بعد الضربات الجوية في وسط القطاع، كما أظهر مسعفين يعملون في الظلام ويحملون طفلاً مصاباً من بين حطام يتصاعد منه الدخان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في غزة، أمس، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري إلى 172 قتيلاً، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

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