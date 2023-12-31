ليبيا تستقبل 2024 بانتخاب 98 مجلساً بلدياً

المصدر: طرابلس، تونس - الحبيب الأسود

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تستقبل ليبيا العام 2024 بماراثون الانتخابات البلدية التي ستمثل خطوة مهمة على طريق التوافق الوطني من أجل التوصل إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وسيشمل الاستحقاق المنتظر 98 مجلساً بلدياً دفعة واحدة، في مهمة يصفها المراقبون بنقلة نوعية في الاتجاه نحو إرساء السلام والوئام الاجتماعي وتجاوز كل العراقيل السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وعقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعاً بديوان المفوضية في طرابلس، لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل، حيث تم استعراض الإجراءات الفنية لمرحلة التسجيل وآلية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني كأحد اشتراطات التسجيل، كما تم عرض خطة التوعية الانتخابية المصاحبة لعملية تسجيل الناخبين. وتراهن السلطات الليبية على أن تكون الانتخابات البلدية فرصة مهمة لرفع مستويات الوعي الاجتماعي بأهمية صناديق الاقتراع كآلية لتكريس الإرادة الشعبية وفسح المجال لإيجاد مسار ديمقراطي وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتدشن مفوضية الانتخابات العام الجديد 2024 بمؤتمر صحافي مهم تنظمه غداً الاثنين وتقدم من خلاله آخر المستجدات بخصوص الانتخابات البلدية التي يراهن عليها المجتمع الدولي كمنطلق لإعادة توحيد مؤسسات الدولة ولاسيما من حيث منظومة الحكم المحلي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنه سيتم الإعلان عن موعد الاستحقاق البلدي والذي ينتظر أن يكون في فبراير المقبل، بالتزامن مع سعي بعثة الأمم المتحدة لجمع الفرقاء الأساسين في الاجتماع التحضيري للمائدة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 23 نوفمبر الماضي.

وفي السياق، أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية على دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية، موضحاً أن دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، معرباً عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية. وبحسب القانون المعتمد، فإن البلديات التي يتجاوز يبلغ سكانها أكثر من 250 ألف نسمة، سيتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد من بينها 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

أما البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 250 ألف نسمة فيتكون مجلسها البلدي من 7 مقاعد من بينها 5 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، بحيث تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

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