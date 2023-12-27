الخارجية الفلسطينية تطالب بالإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة

المصدر: رام الله - وكالات

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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأمم المتحدة الإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأشارت في بيان إلى أن «جميع التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والأممية المختصة بقضية الغذاء تفيد أن المواطنين في غزة يعانون نقصاً عاماً وحاداً في الغذاء».

وأوضحت أن تلك التقارير «تؤكد على انتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياماً كاملة دون الحصول على أي طعام، وأن أكثر من نصف مليون شخص يتضورون جوعاً». وتابعت الخارجية أن «4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في غزة كما قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأن 95 في المئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية ».

الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن «1.9 مليون نازح يتواجدون في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية».

وقالت: «ما يتعرض له شعبنا في غزة في هذا الإطار ليس جوعاً وتجويعاً فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعاً».

وتابعت: «نطالب الأمم المتحدة الإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت».

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