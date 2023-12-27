وفد من رام الله إلى القاهرة بمقترح جديد للتهدئة

المصدر: رام الله، القاهرة - وكالات

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قوبلت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، برفض صريح من السلطة الفلسطينية، بينما قررت إسرائيل بحثها في «مجلس الحرب»، فيما اشترطت حركة «حماس» «وقف الهجوم قبل الحديث عن أي تهدئة»، بينما قالت مصادر فلسطينية إن السلطة الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الوفد سيحمل مقترحات بأن ترعى مصر «حواراً وطنياً فلسطينياً» لدمج حركة «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة «وفاق وطني» فلسطينية في قطاع غزة، وليس حكومة «تكنوقراط»، حسبما اقترحت المبادرة المصرية.

وسيرأس الوفد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وأضافت أن وفد السلطة الفلسطينية سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «حماس»، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» المقترحة.

كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات صحافية، إن «حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة».

وقال مسؤولون فلسطينيون إن هناك انتقادات للمبادرة المصرية التي قُدمت إلى حركة حماس وإسرائيل، معتبرين أن المبادرة «تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وطرح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، اقتراحاً ينص على «العمل على إقامة حوار استراتيجي بين مصر والسلطة الفلسطينية، يتناول مختلف الملفات».

وأفادت مصادر مطلعة بأن وفد «حماس» عاد إلى قطر للتشاور بشأن المبادرة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. واعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن إسرائيل و«حماس»، استجابتا للمبادرة وأشارت إلى أنهما لم يصلا إلى حد رفض الخطة كلية، ما يثير احتمالات اللجوء إلى «جولة دبلوماسية جديدة» لوقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة. وقالت الوكالة إن «حماس»، لم تقدم رداً رسمياً على المبادرة، كما «لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوافق على التنازل عن السلطة».

وبشأن الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تدرس المبادرة، موضحاً أن مجلس الحرب سيبحثها خلال اجتماعاته القادمة. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، أمس، لمناقشة الخطة المصرية.

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