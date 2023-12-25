الصحة في غزة: 250 قتيلاً فلسطينياً في هجمات إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن مقتل مقتل 250 فلسطينياً في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 25 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها 250 قتيلاً.

وبحسب الوزارة ارتفع إجمالي عدد قتلى حرب إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا و674 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 54 ألفا و536.

وشنت إسرائيل حربها على قطاع غزة ردا على هجمات حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

من جهتها، اتهمت حركة حماس الجيش الإسرائيلي بمواصلة استهداف النازحين الفلسطينيين، الذين تركوا بيوتهم بفعل القصف في مناطق طلب منهم النزوح إليها على أنها أماكن آمنة.

وقالت حماس في بيان إن إسرائيل ترتكب "أبشع المجازر" بحق النازحين الفلسطينيين، آخرها قصف مخيم المغازي للاجئين، راح ضحيته قرابة مئة قتيل معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب حوالي 1600 مجزرة ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين" منذ بدء حربه على قطاع غزة.

وختمت بأن "على كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام؛ مسؤولية التحقق من روايات الاحتلال المضللة، والعمل على ملاحقة إسرائيل ومحاسبة قادتها على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات فاقت كل تصور".

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