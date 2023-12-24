مقتل 6 جنود أتراك بهجوم شمالي العراق

المصدر: بغداد،أنقرة - وكالات

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قُتل 6 جنود أتراك وأصيب آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأكدت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق تعرضت لهجوم شنه أعضاء حزب العمال الكردستاني.

ورداً على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قتل 12 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق رداً على مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق.

وقال أردوغان -خلال فعالية في إسطنبول أمس- إن دماء الجنود لم تذهب سدى، مؤكداً استمرار قوات بلاده في الرد بالمثل على ما وصفه بـ«التنظيم الانفصالي».

وقالت وزارة الدفاع التركية -في بيان- إن «قواتها قتلت 5 عناصر من حزب العمال كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا»، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

يشار إلى أن تركيا تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية شمالي العراق لمواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني.

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