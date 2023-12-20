بعد تصديق السيسي عليه.. أبرز ما تضمنه قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر

المصدر: البيان

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صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" .

ووفقا للمادة الثانية " يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له ".

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :

عدم سداد رسم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح إذا تم سدادهما من قبل .

أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أي أن المتر يبدأ من 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.

استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفات، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم عليها، بحسب الأحوال.

مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، المزايا الآتية:

- تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.

- عدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

- إمكانية تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- إمكانية التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

- يجوز التصالح في التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا لـ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وفقًا الشروط التالية:

أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للشرطين الآتيين:

ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

- يجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى موافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- أجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

سعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أصدرت السلطة المختصة قرارًا بتحديد أسعار المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه مع مراعاة الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

كما ينص القرار على أنه يمكن سداد باقى مقابل التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالى مقابل التصالح، في حال السداد الفورى.

كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟

بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الثلاثاء 19 ديسبمر 2023

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