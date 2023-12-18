بدء انتخابات الدورة الجديدة لمجالس المحافظات في العراق

المصدر: د ب ا

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فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الإثنين أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان.

وقال عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم (04.00 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السادسة مساء، ويحق لأكثر من 15 مليونا و108 آلاف و135 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البايرومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات هيأت 7766 مركزا انتخابيا تضم 38 ألفا و40 محطة انتخابية أمام الناخبين لاختيار 275 مرشحا من أصل عدد المرشحين المنافسين البالغ 5904 ناخبين لشغل مقاعد مجالس المحافظات الجديدة يمثلون 39 تحالفا و29 حزبا و66 من المرشحين المنفردين.



وذكر أن العدد الكلي لموظفي الاقتراع الذين اختارتهم مفوضية الانتخابات بلغ 220 ألف موظف كما تم نصب آلاف الكاميرات في المراكز الانتخابية لمراقبة سير الانتخابات.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم السبت الماضي عملية التصويت الخاص للناخبين من القوات المسلحة والأجهزة والأمنية والحشد الشعبي والنازحين الذين تجاوزت أعدادهم مليون ناخب.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنها أعدت خطة أمنية متكاملة لحماية المراكز الانتخابية دون فرض إجراءات حظر التجوال في البلاد خلال سير عمليات التصويت فضلا عن اعتبار يوم الانتخابات عطلة رسمية.

ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز المقاطعين لانتخابات مجالس المحافظات، كما قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عدم مشاركة كيانه السياسي تيار الفراتين في هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء يوم غد الثلاثاء نتائج أولية لانتخابات مجالس المحافظات.

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