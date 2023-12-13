«تحالف دولي» لتأمين الملاحة قبالة سواحل اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد مسؤول عسكري بأن الحكومة اليمنية تلقت دعوة للانضمام إلى تحالف دولي، سيتولى تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، وقال لـ«البيان»، شرط عدم الكشف عن هويته، «إن «الحكومة اليمنية لبّت الدعوة».

في وقت أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، تعرض ناقلة نفط، ترفع العلم النرويجي، أول من أمس، لهجوم شمالي مضيق «باب المندب»، قبالة الساحل اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية في الساحل الغربي، العقيد وضّاح الدبيش، إن الحكومة تلقت دعوة للمشاركة في تحالف دولي، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، وقال إنها «لبّت الدعوة».

وأكد أن التشكيلات البحرية، وخفر السواحل في قوات المقاومة الوطنية، تعمل على تأمين عدد من الجزر اليمنية الاستراتيجية، جنوبي البحر الأحمر، مثل: جزر «زقر»، و«حنيش»، وصولاً إلى «باب المندب». وأنه تم إبلاغ قيادة تحالف دعم الشرعية، الاستعداد «للمشاركة في عملية تأمين الممر البحري من التهديد والقرصنة الحوثية». وأكدت مصادر حكومية فشل الحوثيين في إجبار سفينة شحن أخرى على تغيير مسارها بالتوجه إلى ميناء «الحديدة»، وذكرت أن زوارق حربية حوثية حاولت اعتراض السفينة شمالي مضيق «باب المندب»، وأن عملية المطاردة استمرت نحو 45 دقيقة قبل أن تتدخل المدمرة الأمريكية (USS CARNEY)، وتطلق أعيرة تحذيرية للزوارق المهاجمة.

وقالت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي، إن صاروخ «كروز» ضرب السفينة «ستريندا» عند مضيق «باب المندب». كما أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن وقوع حادث، على بعد 15 ميلاً بحرياً، غربي مدينة المخا الساحلية اليمنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز