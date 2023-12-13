إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصدر: وكالات

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أغلقت في التاسعة من مساء الثلاثاء (19,00 ت غ) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدار ثلاثة أيام.

ومباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ على الفور فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية.

وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.وحضر عمليات فرز الأصوات، ممثلون عن المرشحين، ومندوبو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومراسلو وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من عملها، بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع، والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المنتظر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وجرت انتخابات الرئاسة داخل مصر في 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة، وأشرف على انتخابات الرئاسة نحو 15 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق.

وتم انتخاب السيسي في عامي 2014 و 2018، وفي كلتا المرتين حقق فوزا ساحقا.

وإلى جانب السيسي، يتنافس ثلاثة مرشحين آخرين على المنصب، هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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