إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

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اصطف ملايين المصريين، صباح أمس، أمام مراكز الاقتراع في عموم مصر، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بأن سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول جرى بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المقار الانتخابية في مختلف المحافظات شهدت إقبالاً كثيفاً، غير مسبوق، وذكرت أنها دفعت بالعديد من القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين، إلى عدد من اللجان الفرعية، بغرض تسريع وتيرة عملية التصويت، والتخفيف من زحام طوابير الناخبين. ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحاً، على أن تغلق في التاسعة مساء، على مدار الأيام الـ 3، التي تجري فيها الانتخابات، فيما أدلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بصوته في إحدى لجان التصويت. وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مصري (فوق سن 18 عاماً) التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

مشهد رائع

ووجّه عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كريم سلام، الشكر للشعب المصري على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: إن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة، منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.

وأضاف سلام في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، المصرية، إن المشهد في الانتخابات الرئاسية رائع، والمصريون منذ الساعات الأولى احتشدوا أمام اللجان لإيصال رسالة للعالم أن الشعب المصري على قدر المسؤولية، وخلف قياداته السياسية، ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

وتابع سلام: إن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائماً، والطوابير في كل المحافظات، والمحافظات الحدودية قدمت مشهداً رائعاً في المشاركة في الانتخابات.

المنافسون وجدول الانتخابات

يتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح: فريد زهران، ورئيس حزب الوفد المرشح: عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح: حازم عمر.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري، وتنتهي عملية الفرز في 13 ديسمبر نفسه، بينما تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة في 14 ديسمبر، ويستمر البت في الطعون حتى 15 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه 18 ديسمبر 2023.

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