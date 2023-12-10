الجيش الإسرائيلي يقتل ويعتقل ويحاصر في الضفة

المصدر: رام الله - وكالات

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس إن شاباً فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا جنوب الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن ساري عمرو (25 عاماً) قتل بدم بارد بعد اعتقاله.

وقال نادي الأسير الفلسطيني «أعدمت قوات إسرائيلية خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن وفاته».

وأضاف النادي في بيان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أمس 15 فلسطينياً على الأقل في الضفة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3700 شخص.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية وقتلت فتى في بلدة عزون.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافتين نحو بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة. وأفادت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية توجهت إلى جنوب وغرب البلدة، حيث سدت مداخل فرعية للبلدة بالسواتر الترابية.

وكان الجيش قد اقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية ودهم منازل فيها واعتقل عدداً من الشبان بينهم شقيقان من عائلة اشتيوي.

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