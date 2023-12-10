اليونيسيف: غزة أخطر مكان للأطفال في العالم

المصدر: نيويورك - وكالات

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قالت المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، أمس، إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، وسط الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت في بيان نشرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن «أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها».

وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلي عن مقتل 17487 شخصاً، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

وأضافت المسؤولة الدولية أن اليونيسيف والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، إذ التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.

وقالت أديل خضر «أجبر نحو مليون طفل للنزوح قسراً من منازلهم. ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه. وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض».

​وأضافت خضر أن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي «حكم آخر بالموت على الأطفال»، مشيرة إلى أن كميات المساعدات التي يتم إدخالها ليست كافية على الإطلاق.

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