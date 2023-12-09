إسرائيل تقصف جنوب لبنان وأهدافاً بسوريا

المصدر: عواصم - د.ب.أ

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أعلنت إسرائيل أنها شنّت هجمات استهدفت مسلحين على الحدود اللبنانية، وأهدافاً في سوريا الليلة قبل الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ليلاً، هجوماً بمسيّرة، استهدف عناصر مسلحة في منطقة مونت دوف ، بحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عبر موقعها الإلكتروني، وتكررت الهجمات من جانب «حزب الله»، والفصائل الفلسطينية، المتحالفة معه، على شمال إسرائيل، بحسب الصحيفة.

بالمقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً في سوريا في وقت مبكر أمس، رداً على هجمات ليلة الأربعاء للخميس.

وقال مصدر طبي، في محافظة القنيطرة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل 4 أشخاص في استهداف مسيّرة إسرائيلية، سيارة، وسط مدينة البعث، في مدينة القنيطرة جنوبي سوريا»، وأكد المصدر أن الأشخاص الذين قتلوا تفحمت جثثهم بشكل كامل.

في سياق آخر، قال مصدر في الجيش السوري: إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إسرائيلية قرب مدينة خان أرنبة في القطاع الأوسط.

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