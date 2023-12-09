إسرائيل تقصف 450 هدفاً في غزة

المصدر: غزة - وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، هجومه البري على جنوب قطاع غزة، كما فعل في الشمال، وسط قصف مدفعي وجوي وبحري عنيف، مدمراً عشرات البنايات والمنازل على ساكنيها، حيث أعلن مهاجمته 450 هدفاً لـ«حماس».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «ضرب 450 هدفاً» في قطاع غزة في عمليات برية وجوية وبحرية. وفي قطاع غزة الصغير، والمحاصر، قتل 17487 شخصاً، نحو 70 % منهم من النساء والأطفال دون 18 عاماً، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة أمس.

عشرات البنايات

وتمركزت عشرات الدبابات مجدداً عند حي الكتيبة القريب من المدخل الغربي لوسط مدينة خانيونس، ودمر القصف الإسرائيلي عشرات البنايات والبيوت على ساكنيها في المدينة ومخيمها، بينما أفادت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي في خانيونس.

بينما لا تزال بلدتا بني سهيلة، والقرارة، والجزء الأكبر من بلدة خزاعة، المجاورة، تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، فيما أغلقت الدبابات طريقي صلاح الدين، ووادي السلقا، بين دير البلح، وخانيونس. ودمرت الجرافات الإسرائيلية بعض الطرقات، وأجزاء من البنية التحتية، فضلاً عن عشرات المحلات التجارية، ومنازل في أطراف مدينة خان يونس، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات، طال بعضها دير البلح، والنصيرات، ومخيم «المغازي»، وسط قطاع غزة. وتقدمت دبابات، وآليات عسكرية في أحياء مدينة غزة في البلدة القديمة، وتمركزت في السوق الشعبية، وقرب مقر شرطة الشجاعية، عند مدخل منطقة الشجاعية الغربي، من ناحية شارع صلاح الدين، إذ تسيطر على كل المحاور المؤدية إلى مستشفى «المعمداني»، وصولاً إلى مفترق «السامر» على شارع عمر المختار، من ناحية حي الدرج.

مساجد تاريخية

كما دمرت القوات الإسرائيلية ، الليلة قبل الماضية ، أماكن أثرية كلياً، مثل: مسجد «قشقار» التاريخي، وجزئياً مثل المسجد «العمري» الكبير، الذي يعود تاريخه إلى 2500 عام، وحمام «السمرا» التاريخي، وكنيسة «العائلة المقدسة»، التابعة لـ«دير اللاتين».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على ترسانة في جامعة الأزهر في مدينة غزة (شمالي القطاع) وعلى نفق يربط بينها وبين مدرسة «تبعد كيلومتراً». وطلب الجيش من سكان مناطق عدة في محيط مدينة غزة إخلاءها والتوجه غرباً، محذراً من عمليات جديدة. ووفق الأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص أي نحو 85 % من السكان عن منازلهم في غزة بسبب الحرب التي دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من نصف المنازل.

مقتل إسرائيلي

وذكرت «كتائب القسام»، أن جندياً إسرائيلياً أسيراً لديها، لقي حتفه في اشتباكات اندلعت إثر محاولة إسرائيلية لإطلاق سراحه. وأوضحت على «تليغرام»، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، أحبطوا محاولتها لإطلاق سراح الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع الاشتباك. وأضافت «كتائب القسام»، إن الاشتباكات أسفرت عن قتلى، وإصابات بين أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة.

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