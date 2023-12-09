الانتخابات الرئاسية المصرية تنطلق غداً

المصدر: القاهرة - وكالات

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يتوجّه المصريون غداً، ولمدة 3 أيام، نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، إذ أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في مصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في عموم القطر المصري، أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، (10 و11 و12 ديسمبر الجاري).

وقالت الهيئة عبر بيان على موقعها الإلكتروني، أمس: يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المصريون بأصواتهم، 11.631 لجنة، داخل 9376 مقرّاً انتخابياً، موزّعاً بين مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، بإشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة 09:00 صباحاً حتى 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما من المقرر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم الاثنين (18 ديسمبر الجاري).

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس المصري حالياً)، والمرشح: الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، والمرشح: فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، والمرشح: حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

رسالة السيسي

ودعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، «ليختاروا من يصلح».

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها وجهت الدعوات لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة مسار العملية الانتخابية، مبينة أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة، 24 سفارة، وتسجيل 67 دبلوماسياً منها لأعمال المتابعة.

تنويه

ونوّهت بأن هناك 14 منظمة دولية مشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبأن عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح في هذا الصدد عن تلك المنظمات، 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وتابعت أنه صدرت التصاريح لنحو 22.340 متابعاً لها.

متابعة إعلامية

كما تضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية، 528 متابعاً دولياً، يمثّلون 115 وسيلة إعلامية وصحافية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحافية محلية، صدرت تصاريح لحوالي 4218 صحافياً وإعلامياً لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وضعها في الاعتبار، خلال توزيعها الناخبين على المقار الانتخابية، التيسير على كبار السن، والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

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