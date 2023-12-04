السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار» في افتتاح معرض إيديكس

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار". جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023". بحسب ما أوردته بوابة الأهرام اليوم.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية إقامة النسخة الثالثة من المعرض في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري.

ويشارك في المعرض أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية والزائرين.

وتتصدر الأجنحة المشاركة في المعرض تلك التابعة للولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز