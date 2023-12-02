حماس تؤكد مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في غزة

المصدر: رويترز، د ب أ

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أعلن الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، أنه استهدف مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت تطبيقات للتحذير من الصواريخ والجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في الكثير من البلدات في عمق شمال إسرائيل اليوم.

وقالت إذاعة «كان» الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت، اليوم، 50 عمارة سكنية ومنزلاً في حي سكني مكتظ شرق غزة، ما خلَّف عشرات القتلى والجرحى، بحسب المكتب الإعلامي الذي تديره حماس في غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي اليوم، إن «الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) بتدمير أكثر من 50 عمارة سكنية ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة».

وأضاف أن الهجمات تنذر بمئات القتلى، محملةً إسرائيل والإدارة الأمريكية مسؤولية «حرب الإبادة الجماعية» على قطاع غزة.

وطالب البيان المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بـ«وقف هذه الحرب المجنونة فوراً»، في ظل ارتفاع إجمالي حصيلة حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة إلى 15 ألفاً و207 قتلى فلسطينيين.

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