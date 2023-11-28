ما هو سيناريو جنوب القطاع إذا اندلعت الحرب؟

المصدر: دبي - البيان

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تهدد إسرائيل بأنها، في أعقاب انتهاء الهدنة، ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب على غزة باجتياح جنوب القطاع، بعد أن شهد شماله ومنذ 7 أكتوبر الماضي، ضربات إسرائيلية عنيفة من غارات جوية وقصف مدفعي، واجتياح بري بالدبابات والآليات العسكرية المنتشرة عند حدود القطاع الشرقية.

وطالبت إسرائيل، مطلع هذا الأسبوع، المدنيين في 4 بلدات جنوبي القطاع، وهي خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس، والتي تؤوي عشرات الآلاف ممن فروا من مناطق الشمال، إلى المغادرة لنيتها توسيع عملياتها العسكرية البرية في غزة حتى «تحقيق الانتصار، وإعادة المخطوفين»، وفق تعبيرها.

وينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، قوله لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: «إنه يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين في خططها العسكرية».

وقبل أيام قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية: «إن إسرائيل تعتقد أن أغلب قادة حماس تحركوا جنوباً باتجاه خان يونس، ما يشير إلى تصاعد وتيرة عنف الهجمات الإسرائيلية المرتقبة».

ويقول الخبير الروسي فلاديمر إيغور لـ«سكاي نيوز عربية»، إنه «على مدار الأيام الماضية شهدنا تناقضاً في التصريحات الإسرائيلية حول العمليات العسكرية القادمة إن انتهت الهدنة ولم يتم تمديدها، فإسرائيل أعلنت سيطرة مزعومة على شمال القطاع، بينما لم تقض على حماس ولم تجد الأنفاق، التي شنت حربها بسببها، ولم تحرر الرهائن إلا بموجب صفقة».

ويضيف إيغور: «إن المعارك في الجنوب ستمثل تحدياً كبيراً أمام الجيش الإسرائيلي». ويقول الخبير العسكري الأمريكي بيتر أليكس: «إن استراتيجية إسرائيل في جنوب القطاع لن تختلف كثيراً عن معارك الشمال، حيث ستتوغل في أجزاء من خان يونس والنصيرات والبريج.

وهناك من يرجح إقدام إسرائيل في المراحل المتأخرة باجتياح الشريط الحدودي في رفح، حيث المعبر مع مصر، لتسيطر بشكل كامل على الدخول والخروج من القطاع». وثمة من يرى أن إسرائيل تريد دفع سكان غزة إلى النزوح عن أراضيهم وإخلاء القطاع من سكانه أو معظمهم، ما سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة.

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