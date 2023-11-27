إسرائيل تقتل 8 فلسطينيين في الضفة

المصدر: القدس، جنين- وكالات

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قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين على الأقل، خلال أربع وعشرين ساعة في الضفة الغربية، حسبما أعلن مسؤولون صحيون فلسطينيون، أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة فلسطينيين قتلوا في مخيم جنين للاجئين، في حين قتل ثلاثة آخرون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ صباح السبت. وأضافت الوزارة أن مراهقاً قتل في مدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، إن قواته اقتحمت مخيم جنين لاعتقال فلسطيني يشتبه في قيامه بقتل إسرائيليين داخل مغسلة سيارات في حوارة قرب نابلس في أغسطس الماضي. وأضاف - من دون التطرق لتفاصيل - إنه كان مدعوماً بقوات الطيران، التي هاجمت وأصابت من قالت إنهم مسلحون فلسطينيون، وأردف: «إنه يراجع تقارير عن أحداث أخرى وقعت هناك». وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قناصة إسرائيليين تمركزوا على أسطح منازل، وأحدثت جرافات عسكرية أضراراً في طرق وبنى تحتية.

وأمس، اعتقل الجيش الإسرائيلي 29 شخصاً، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 21 منهم، في العملية الواسعة، في مخيم جنين للاجئين.

ومنذ بدء الحرب تم اعتقال أكثر من ألفي فلسطيني، بمختلف أنحاء الضفة، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، ارتفاع حصيلة المعتقلين من الضفة إلى 3160، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

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