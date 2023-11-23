الخارجية القطرية تكشف موعد بدء سريان اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

المصدر: د ب ا

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الخميس عن الأنصاري قوله إن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة".

وأضاف المتحدث أن "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

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