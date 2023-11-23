ارتفاعه متران.. الجيش الإسرائيلي يعرض نفقاً أسفل مستشفى الشفاء

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرض الجيش الإسرائيلي، أمس، نفقاً محصَّناً بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، يضم دورة مياه ومطبخاً وقاعة اجتماعات مكيفة الهواء، قائلاً إنه كان مركز قيادة لمقاتلي «حماس».

ويمكن الوصول إلى مدخل النفق، الذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين، من خلال فتحة خارجية في أرض مجمع المستشفى، الذي كان مكتظاً ذات يوم بعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، الذين قال الجيش إنهم كانوا دروعاً بشرية في الحرب.

وقال الكولونيل إيلاد تسوري، وهو قائد فرقة مدرعات إسرائيلية اكتشفت النفق: «هذه هي الطريقة التي نجوا بها؛ لأنهم يستخدمون المستشفى درعاً بشرياً يحميهم، وهنا يمكنهم البقاء فترة طويلة. هناك غرفة مكيفة بالداخل».

وتتهم إسرائيل حماس منذ فترة طويلة باستخدام مجمع مستشفى الشفاء مركزاً للقيادة والسيطرة ضمن استراتيجية أوسع تسعى إلى إخفاء قواتها بين المدنيين.

ونفت حماس ومسؤولو المستشفى الاتهامات، وصار المستشفى محوراً لاتهامات بارتكاب جرائم حرب من الجانبين، إذ اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المستشفيات، وقالت إسرائيل إن المواقع تستخدم لإيواء مقاتلين مسلحين.

ونُقل صحفيون بمركبات عسكرية إسرائيلية إلى مجمع المستشفى في شمال قطاع غزة مرورا بالمباني التي دمرت أو أخليت خلال الاجتياح الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أسابيع تقريباً للقطاع الفلسطيني.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية بسبب حملتها في غزة، بما في ذلك هجماتها على الشفاء أكبر مستشفى في القطاع.

وتقول سلطات الصحة إن إسرائيل قتلت نحو 13 ألف شخص في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وفي الخارج عرض الجيش عشرات الأسلحة والقنابل اليدوية والمتفجرات الأخرى التي قال المتحدث باسمه الأميرال دانيال هاجاري إنها جُمعت في الأيام القليلة الماضية من داخل المستشفى ومن منزل متنقل وسيارات قريبة.

وأضاف أن الجيش انتشل جثة الرهينة نوعاه مارسيانو (19 عاماً) بالقرب من مستشفى الشفاء الأسبوع الماضي. وبثت حماس، في وقت سابق، مقطعاً مصوَّراً، قالت فيه إنها قُتلت في غارة جوية إسرائيلية.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن معلومات مخابرات مستقلة دعمت ما تقوله إسرائيل بشأن استغلال حماس مستشفيات غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، في إخفاء مراكز قيادة.

وردَّت حماس، في ذلك الوقت، بأن «تبني البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) للرواية (الإسرائيلية) الكاذبة التي تدعي أن المقاومة تستخدم مجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، هو ضوء أخضر تمنحه للاحتلال (إسرائيل) لارتكاب المزيد من المذابح بحق المدنيين».

لكن هاجاري قال، في إشارة إلى استخدام حماس مخبأ تحت المستشفى: «على العالم الآن أن يقول إن ما حدث في الشفاء، وما حدث في المستشفيات، هو جريمة حرب».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز