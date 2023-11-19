مصرع 5 فلسطينيين بضربة جوية في الضفة

المصدر: نابلس - وكالات

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لقي خمسة عناصر من حركة «فتح»، حتفهم في قصف جوي طال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ومصادر في الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قضى على عدد من المقاتلين في مخيم «بلاطة» للاجئين في نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الهجوم الذي وقع في مخيم «بلاطة»، نفذته طائرة حربية، فيما يمثل تصعيداً في الأساليب الإسرائيلية المستخدمة بالضفة الغربية المحتلة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك، حيث أعلن أن الضربة نفذتها إحدى طائراته، دون أن يحدد نوعها. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ليل الجمعة السبت، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، وجرح اثنان آخران، في ضربة جوية أصابت، بحسب إدارة المخيم مبنى، يضم مقراً لحركة «فتح».

وقال الجيش الإسرائيلي إن من بين الخمسة، محمد زهد، الضالع في إطلاق نار، أبريل الماضي في القدس، أدى إلى إصابة مواطنَين إسرائيليين اثنين. وأضاف إنه ضرب مخبأ يستخدمه مقاتلون كانوا يخططون لهجمات وشيكة على أهداف إسرائيلية.

وسقط منذ السابع من أكتوبر الماضي، 212 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، أو مستوطنين، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

وصباح أمس، بعد الضربة الجوية، داهم جنود إسرائيليون مخيم «بلاطة»، وفجروا منزلاً كان خالياً، على ما أفاد شهود.

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