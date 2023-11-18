بوريل: هجوم إسرائيل على الأطفال لا يمكن تبريره

المصدر: رام الله - وكالات

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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة، فيما قال بوريل: إن الهجوم على الأطفال لا يمكن تقبله.

قال بوريل: إن الأوضاع في غزة غير مواتية للعمل الإنساني، مشيراً إلى أن الطريقة الوحشية، التي تقوم بها إسرائيل في أداء عملياتها لا يمكن تبريرها.مؤكداً أن الهجوم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله.

من جهته أكد عباس الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية، بما فيها القدس، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: «علينا السماح لمن هُجّروا من غزة بالعودة لبيوتهم».

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