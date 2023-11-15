الجيش العراقي يصفّي 3 «دواعش»

المصدر: عواصم - وكالات

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أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، تصفية ثلاثة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية عسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.

وقال رسول، في بيان صحافي: «جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية نوعية، امتازت بالمهنية العالية في وادي زغيتون، ضمن محافظة كركوك؛ لملاحقة فلول «داعش»، أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين».

وأوضح أن العملية نفذت بإسناد من طيران الجيش العراقي، الذي أجهز على أحد الإرهابيين، منبهاً إلى أن إرهابياً ثانياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وبعد محاصرته، فجّر نفسه بعد الاشتباك معه. وأوضح المتحدث أن القتيل الثالث تمت محاصرته في أحد المنازل المهجورة، وكان يحمل مجموعة من الرمانات اليدوية، وتم الاشتباك معه وقت تصفيته.

إلى ذلك قتل عنصران من حركة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في قصف نفذته مسيّرة تابعة للقوات التركية، حسبما أفاد بيان صدر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان صحافي للجهاز أن «المسيّرة استهدفت مركبة تابعة لوحدات مقاومة سنجار في ناحية سنوني، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمني، ومقاتل كان برفقته».

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