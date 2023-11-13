مريم المهيري: التحول العالمي لنظم زراعة وغذاء مستدامة أولوية إماراتية  

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «كوب28»، أن الإمارات تضع التحول العالمي إلى نظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال مؤتمر الأطراف، المقرر انطلاقه في الإمارات أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان: «COP28»: أهمية تعزيز النظم الغذائية المستدامة، التي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في قاعة الاحتفالات الكبرى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث قدمت الحلقة النقاشية اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، وأدارت النقاش سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز غلوبال، مسؤولة لجنة تريندز في «كوب28».

وخلال حديثها، أشارت معالي مريم المهيري إلى أن النظم الغذائية التقليدية تتسبب في نحو 33 % من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وتتسبب في حدوث التغيرات المناخية، التي تنتج عنها تحديات زراعية وغذائية هائلة، وعلى رأسها شح المياه، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.

مؤكدة أن فقد الأغذية وهدرها قضية عالمية تتطلب تغييرات سلوكية على مستوى المستهلك؛ لذلك أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تمثل رؤية طموحاً لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وأضافت معاليها: إن الدولة تعكف على التحول إلى التقنيات الناشئة وأساليب الزراعة المبتكرة، مثل الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، وتطوير المحاصيل التي تتحمل الجفاف، مبينة معاليها أن التكنولوجيا والابتكار مهمان للمساعدة في إحداث تقدم ملموس في تحول النظم الغذائية، إلى جانب تشجيع المزارعين على تنويع المحاصيل؛ لتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تقلبات المناخ.

خطة طموحة

وحول النتائج العالمية المرجوة من مؤتمر الأطراف «كوب28»، التي ستؤدي إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، أكدت معالي مريم المهيري أن ملف النظم الغذائية سيكون على رأس جدول أعمال المؤتمر، حيث أطلقنا في يوليو الماضي «برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة»، وهو خطة طموح لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها. وبجانب تسببها في نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية، تسهم النظم الغذائية الحالية في فقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات والجفاف، وتلوث المياه العذبة، وانهيار الحياة البرية المائية.

حلول

وعن النتائج المأمولة خلال مؤتمر «كوب28» لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، أشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى أن دولة الإمارات لديها وعي كبير بهذا الأمر، باعتبارها دولة معرضة لتهديدات تغير المناخ، وذات بيئة قاحلة وموارد محدودة من المياه العذبة.

حيث تعمل على تقليل الواردات وزيادة الاعتماد على الأغذية المنتجة محلياً، كما بينت معاليها أن الإمارات تمتلك أكبر منشأة للبحث والتطوير في العالم مخصصة للزراعة العمودية، وبفضل الابتكار في علوم المحاصيل، تمكنا من حصد الأرز المزروع في الصحراء أيضاً.

وأشارت معالي المهيري إلى إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً «استراتيجية الحياد المناخي 2050»، التي تتضمن تطبيق أكثر من 25 برنامجاً متكاملاً في 6 قطاعات اقتصادية مستهدفة، هي: الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، والنفايات، والزراعة، من أجل إحداث تحول في تلك القطاعات الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تتمثل في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 %.

تحديات

وحول التحديات الرئيسية التي تتوقعها وزيرة التغير المناخي والبيئة في تحويل النظم الغذائية، كشفت أن التحديات تكمن في تغيير الأنظمة القائمة، وإيجاد الحلول المبتكرة، وهذا يحتاج إلى البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والتمويل، وسيتم تسليط الضوء على هذه المجالات جميعها في مؤتمر «كوب28»، إذ يتطلب التغيير المنهجي اتباع نهج شامل؛ ولهذا السبب نعمل على إشراك الحكومات، وصناع السياسات، والمنتجين، والمزارعين، والمستخدمين النهائيين، حيث يجب أن يكون نهجاً تعاونياً حقيقياً حتى يتحقق النجاح.

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