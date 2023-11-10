بلينكن: تم إحراز بعض التقدم وبحاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين في غزة

المصدر: البيان

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مرحبا في الوقت نفسه بموافقة إسرائيل على لزوم "هدن" يومية في حربها مع حركة حماس في القطاع للسماح بخروج السكان من شماله.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى نيودلهي "أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن من الواضح جدا أن هناك حاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم".

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على "خطط ملموسة من أجل ذلك".

وإذ لفت إلى موافقة إسرائيل على هدنات يومية لمدة أربع ساعات وعلى إقامة ممرين إنسانيين للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق المعارك، اعتبر أن "هذه الخطوات ستسمح بإنقاذ أرواح وبإيصال المزيد من المساعدة إلى الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها".

وأضاف في رسالة واضحة إلى إسرائيل "قتل العديد من الفلسطينيين وعانى العديد في الأسابيع الماضية، ونريد القيام بكل ما هو ممكن لحمايتهم من الضرر ولإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إليهم".

تشن إسرائيل حملة قصف مدمرة على قطاع غزة وباشرت قواتها منذ نوفمبر عملية برية في شماله، ردا على الهجوم للحركة داخل أراضيها في السابع من أكتوبر.

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