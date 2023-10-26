تطورات اليوم العشرين من الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: ا ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ودباباته دخلت لفترة وجيزة شمال قطاع غزة مساء الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء مع اقتراب توغل بري أوسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة.

دمرت غارات جوية إسرائيلية أجزاء من قطاع غزة، تاركة الأحياء تحت الأنقاض، وتكافح المستشفيات في غزة لعلاج أعداد كبيرة من الجرحى بموارد متناقصة.

حذرت الأمم المتحدة من أن الوقود لديها على وشك النفاد في قطاع غزة، مما اضطرها إلى تقليص جهود الإغاثة بشكل حاد في القطاع المحاصر.

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى في معالجة الحرب بين إسرائيل وحماس، ورفض القرارات المتنافسة الصادرة عن الولايات المتحدة وروسيا.

قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة يوم الخميس إن أكثر من 7000 فلسطيني قتلوا حتى الآن - أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في حرب غزة التي استمرت ستة أسابيع في عام 2014.

في الضفة الغربية المحتلة، قُتل أكثر من 100 شخص. قُتل الفلسطينيون في أعمال عنف وغارات إسرائيلية عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

أدى القتال إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، معظمهم من المدنيين الذين قتلوا في هجوم حماس الأولي.

رفع الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عدد الرهائن المتبقين في غزة إلى 222 شخصا، من بينهم أجانب يعتقد أن حماس أسرتهم خلال التوغل. وتم إطلاق سراح أربعة رهائن.

الاونروا تبرز الحاجة الملحة للوقود في غزة

قالت جوليت توما، كبيرة المتحدثين باسم الاونروا، إن هناك حاجة عاجلة لدخول شحنة وقود لقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، إذ إن إمدادات الوكالة على وشك النفاد.

ومتحدثة للأسوشيتدبرس، قالت توما إنه إن نفدت الإمدادات من الاونروا، فسيتعين على الوكالة الاممية خفض عدد عمليات الإغاثة التي تقوم بها بشكل حاد، وفي بعض الحالات "ستتوقف بالكامل."

وأضافت "نحتاج الوقود لسيارات الأمم المتحدة، نحتاج الوقود لتتمكن الشاحنات من التحرك ونقل الإمدادات الشحيحة التي تدخل. نحتاج إليه أيضا لمحطات ضخ المياه."

وأوضحت أن الاحتياجات الأخرى للوقود في الاونروا تتضمن محطات تحلية المياه ونقل القمح للمخابز المحلية.

لم تقدم توما توقيتا معينا لنفاد الوقود من الاونروا.

وزير الخارجية السوري ينتقد الولايات المتحدة ودولا أخرى لدعمها إسرائيل

انتقد وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لقولها إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، قائلا إنها تمنح بهذا إذنا مفتوحا "للفاشية الإسرائيلية" لقتل الشعب الفلسطيني.

كما قال فيصل المقداد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية إن هدم منازل الفلسطينيين "فوق رؤوسهم" وحرمانهم من الكهرباء والماء "هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

الخارجية الروسية تقول إن ممثلين عن حركة حماس يزورون موسكو

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية يزورون موسكو حاليا.

ولم تخض المتحدثة في التفاصيل، واكتفت بقول إن الوزارة ستقدم معلومات إضافية لاحقا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "ريا نوفوستي" إن وفد حركة حماس يترأسه عضو الجناح السياسي، موسى أبو مرزوق.

الرئيس التركي ينتقد الاتحاد الأوروبي ويتهم الغرب باللامبالاة تجاه معاناة المسلمين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لفشله في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة واتهم الغرب باللامبالاة تجاه معاناة المسلمين.

وقال في خطاب متلفز "كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا قبل أن تدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار؟ كم عدد الأطنان الإضافية من القنابل التي يجب أن تسقط على غزة قبل أن يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من اتخاذ إجراء؟".

واتهم أردوغان الغرب بالفشل في رؤية العنف الذي يتكشف في غزة "لأن الدماء التي تراق هي دماء مسلمين".

وفي خطابه، قال أردوغان أيضا إن تركيا أرسلت حتى الآن 10 طائرات إلى مصر تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك مولدات، متجهة إلى غزة. وأضاف أن 25 من العاملين في المجال الصحي الأتراك توجهوا إلى مصر أيضا.

أردوغان للبابا فرنسيس: القصف الإسرائيلي لغزة "مذبحة"

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحرب بين إسرائيل وحماس مع البابا فرنسيس يوم الخميس، قائلا لرأس الكنيسة الكاثوليكية إن الهجمات الإسرائيلية على غزة "بلغت مستوى المذبحة" وأن صمت المجتمع الدولي هو بمثابة إهانة و"عار على الإنسانية".

ونقل أيضا عن أردوغان قوله لفرنسيس خلال محادثتهما الهاتفية إنه يجب على الجميع دعم الجهود الرامية إلى تقديم "مساعدات مستمرة للمدنيين الأبرياء" في غزة. ونشر البيان الصادر عن مديرية الاتصالات الرئاسية التركية على موقع إكس، تويتر سابقا.

كما أكد أردوغان موقف تركيا المتمثل في أن الحل الدائم للصراع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الفاتيكان إن المحادثة الهاتفية التي أجراها فرنسيس مع أردوغان، بطلب من الزعيم التركي، ركزت على "الوضع المأساوي في الأراضي المقدسة".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا "عبر في الاتصال عن ألمه لما يحدث، وذكر بموقف الكرسي الرسولي متمنيا التوصل إلى حل للدولتين ووضع نظام خاص لمدينة القدس".

قوات إسرائيلية تشن غارة برية قصيرة على غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قوات ودبابات إسرائيلية شنت غارة برية قصيرة على شمال غزة ليل الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء من أجل "تحضير ساحة المعركة" قبل غزو بري متوقع على نطاق واسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المدمرة.

قال الجيش خلال الغارة إن الجنود ضربوا المقاتلين والبنية التحتية للمتشددين ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات. لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا من الجانبين.

بايدن يدين هجمات المستوطنين الاسرائيليين على الفلسطينيين

قال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إنه لن تكون هناك عودة إلى "الوضع الراهن" في إسرائيل والمنطقة بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا، أنه: "عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك... ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون ذلك هو حل الدولتين".

وقال بايدن مرة أخرى إنه يعتقد أن لإسرائيل الحق - "المسؤولية" - في الرد على الهجوم. وأضاف أن "الغضب والألم والشعور بالغضب الذي يشعر به الشعب الإسرائيلي" بعد الهجوم "أمر مفهوم تماما".

لكنه شجب أيضا الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنها يجب أن تتوقف و"تتوقف الآن"، وقال إنه ما زال يركز على المساعدات الإنسانية إلى غزة.

غارة جوية على مدينة غزة تقتل أكثر من 20 شخصا وتصيب أكثر من 100 آخرين

قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس إن غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، الأربعاء، أسفرت عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

تناثرت جثث الرجال والنساء القتلى في الشوارع التي لم تلحق بها أضرار تذكر، بينما تحولت مجموعة من المباني إلى أنقاض ويبحث الناس وسط الحطام عن ناجين.

احتضن صبيان مصابان بعضهما البعض وبدا أنهما يبكيان عندما قام المسعف وثلاثة رجال آخرين بحملهما إلى بر الأمان على محفة.

بدا الرجل مذهولا والدماء تسيل من فروة رأسه إلى عينيه وأسفل خده وهو يجلس على ما تبقى من أريكة مستندة إلى الأنقاض بينما تعانقه فتاة أصيبت أيضا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز