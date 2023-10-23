إعلان قائمة المرشحين النهائية لانتخابات الرئاسة في مصر

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وكشفت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن مجلس إدارتها قرر بجلسته المنعقدة أمس، الموافقة على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

وأوضحت أن لجنة فحص طلبات الترشح كانت قد خلصت، في تقريرها، إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة إلى المستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، مشيرةً إلى أنها عرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أعلنت، البوع الماضي، قائمة مبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وذكرت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، متوقعةً إعلان نتائجها في 18 ديسمبر.

وبينت أنه في حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

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