إسرائيل: ننفّذ مداهمات برية محدودة في غزّة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن

المصدر: رويترز

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كشف الجيش الإسرائيلي، عن تنفيذ قواته البرية مداهمات محدودة في غزّة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن الذين قدّر عددم بـ 222 في آخر حصيلة. وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنّ مسلحي غزّة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية، مشيراً إىل أنّ قواته تقصف نقاط التجمع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنّ قواته تراقب للتأكّد من عدم حصول على المساعدات الخاصة بغزة، وأنّه مستعد لتصعيد العمليات العسكرية لمنع حدوث ذلك.

في الأثناء، ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أنّ أمريكا وحلفاء أجروا محادثات بشأن المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

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