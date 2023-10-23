«تيج» نحو إعصار استوائي شديد

المصدر: عدن، مسقط - محمد أحمد،وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» من مخاطر كارثية قد تنشأ عن الحالة الإعصارية «تيج»، التي بدأت تأثيراتها المباشرة في سلطنة عمان واليمن، حيث أكدت أن الحالة الإعصارية التي أثرت على سقطرى، برياح وأمطار قوية «هي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن وسلطنة عمان».

وبحسب المنظمة، فإن «تيج» سيصل إلى إعصارية «عاتية» وهو التصنيف قبل الأخير في سلم أعاصير المحيط الهندي. ومن المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة الخطورة.

تحذير

وأصدرت الأرصاد الجوية العمانية، أمس، «التحذير رقم 1» حول الحالة المدارية في بحر العرب، حيث تؤكد آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تعمق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة ويتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 12,3 شمالاً وخط طول 55.3 شرقاً. ستكون ذروة الحالة المدارية اليوم وغداً مع هطول أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان جارف للأودية مع فيضانات، وهبوب رياح شديدة السرعة 40 - 70 عقدة، تؤدي إلى سقوط الأشجار .

من جهتها، قالت إدارة ميناء صلالة العماني، إنها قررت إغلاق الميناء مؤقتاً، بعد إصدار الأرصاد الجوية تحذيراً من اقترابها من السواحل.

وفي اليمن، توقع المركز الوطني للأرصاد زيادة شدة العاصفة «تيج» خلال ساعات لتصل إلى إعصارية «عاتية»، وأوضح مركز الأرصاد، أن العاصفة «تيج» على بعد 175 كم من أرخبيل سقطرى، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها ما بين 80 إلى 90 عقدة.

وتشهد سقطرى أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف، وسط أنباء عن ارتفاع نسبة الأمواج في البحر.

تضرر

وذكر محافظ سقطرى رأفت الثقلي أن الأمطار الغزيرة والمصحوبة برياح شديدة السرعة ضربت الجزيرة منذ الصباح وأن عدداً من المنازل تضررت جراء ذلك وتم نقل سكانها إلى مراكز مخصصة للإيواء.

فيما أكد مركز الإنذار المبكر الخاص بالكوارث في محافظة حضرموت أن الإعصار «تيج» تطوّر بشكل متسارع من الدرجة الأولى إلى إعصار من الدرجة الثالثة بسرعة رياح عند مركزه تبلغ 105 عقد، وبأقل من 8 عقد فقط ليصبح إعصاراً مدمراً من الدرجة الرابعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز