استئناف «مفاوضات جدة» بشأن السودان الخميس

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان ،وكالات

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أعلن الجيش السوداني استئناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية الخميس المقبل.وقال نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، في كلمة أمام ضباط الجيش بقاعدة وادي سيدنا بمدينة أم درمان،أمس،: «تلقينا دعوة للذهاب إلى جدة لاستئناف المفاوضات».

وقال إن «وفدنا سيذهب للمفاوضات التي ستعقد الخميس المقبل».

ومن المقرر أن تبحث المفاوضات التي توقفت يونيو الماضي، وقفاً دائماً لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، يُمهد للبدء في عملية سياسية بمشاركة القوى السياسية والمدنية.

وتُيسر المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، محادثات بين طرفي القتال في السودان (الجيش، وقوات الدعم السريع)، لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي.

وقال نائب قائد الجيش في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لدى مخاطبته حشداً من ضباط الجيش بمدينة بورتسودان: «تلقينا دعوة للذهاب إلى جدة لاستئناف التفاوض، ووفدنا سيشارك في المفاوضات التي تستأنف الخميس المقبل».

إلى ذلك، أعلنت «المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري» أنها أحصت اختفاء 715 مدنياً بشكل قسري في السودان خلال ستة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفقاً لتقرير أصدرته المجموعة، ونُشر أمس، فإن الإحصاء شمل الفترة من 15 أبريل الماضي، وحتى 15 أكتوبر الجاري وشمل مدناً عدة منها: الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، والأبيض، ونيالا، والفاشر، والجنينة، وزالنجي.

وأفاد التقرير بأنه أثبت «اختفاء 666 من الذكور منهم 650 بالغاً، و16 قاصراً، و49 امرأة».

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