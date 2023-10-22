المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهود: انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة

أكد شهود عيان وقوع انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن الوقود سينفذ لدى الوكالة في غضون 3 أيام وهو أمر بالغ الأهمية لعمل الوكالة في قطاع غزة.

وأضاف: "بدون الوقود، لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز.. وبدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وبدون الوقود لن تكون هناك مساعدات إنسانية".

وأدى "الحصار الشامل" الذي تفرضه إسرائيل منذ هجوم حماس إلى نفاد الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية وإغاثية مصرية في رفح إن قافلة ثانية من شاحنات المساعدات دخلت اليوم الأحد الجانب المصري من معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فتشت نحو 19 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية والغذائية.

ودخلت أمس السبت أول قافلة مؤلفة من 20 شاحنة محملة بالإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا وشنت ضربات جوية على القطاع بعد هجوم شنته حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وتوقف معبر رفح عن العمل بعد ذلك بفترة وجيزة، وأدى القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر إلى تضرر الطرق والمباني.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى وتيرة أسرع ومتواصلة لدخول 100 شاحنة على الأقل يوميا إلى غزة لتغطية الاحتياجات الطارئة.

وقبل اندلاع أحدث صراع، كانت عدة مئات من الشاحنات تصل إلى الجيب يوميا.

وقال مارتن جريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة لرويترز أمس السبت إن العمل جار لتطوير نظام تفتيش "مبسط" يمكن لإسرائيل من خلاله فحص الشحنات مع ضمان التدفق المستمر للقوافل.

ودخلت أمس أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، وتولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيعها.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يوميا، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء و الكهرباء منذ 7 أكتوب، لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".

اقرأ أيضاً:

الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"​

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقهى في خان يونس جنوب غزة

الأمم المتحدة : نسعى لإرسال قافلة مساعدات ثانية لغزة اليوم ونحتاج نظام تفتيش ميسر لا يؤدي إلى إبطاء الأمور

حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية

إسرائيل ترد على حماس بشأن رفضها استلام رهينتين جديدتين

بايدن: أمريكا ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وأمريكا تطالب بدخول المزيد من المساعدات للقطاع

روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في غزة كارثي والأطفال يموتون بوتيرة مقلقة والمستشفيات تضيق بالجرحى

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة مع دخول أولى المساعدات الإنسانية للقطاع

العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت بأمريكا والدوافع مجهولة

حزب الله يعلن مقتل 4 من أفراده في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز